Матыцин поздравил Ридзика с бронзовой медалью ОИ в ски-кроссе

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил фристайлиста Сергея Ридзика с завоеванием бронзовой медали в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю Сергея Ридзика с бронзовой медалью в ски-кроссе! В 2018 году в Пхёнчхане он был с бронзой и сегодня снова доказал, что является одним из сильнейших в мире в этой зрелищной дисциплине. Ски-кросс непрост и непредсказуем, в нём важно выбрать правильную тактику на гонку. Сергей проявил себя как настоящий стратег. Он уверенно преодолел три раунда соревнований, а в финале сумел справиться с колоссальным давлением и вошёл в тройку призеров. Поздравляю Федерацию фристайла России и её президента Алексея Курашова, личных тренеров спортсмена и тренерский штаб сборной. Желаю успехов на будущих соревнованиях», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее сообщалось, что россиянин Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ в Пекине.