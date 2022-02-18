Фетисов прокомментировал критическое замечание главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой

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Хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов высказался о замечании президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха относительно поведения тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Больше как человек, который смотрел фигурное катание, отреагировал. Много всего там произошло, вы и сами видели, что другие девушки были не очень довольны тем, что произошло. Мне кажется, Бах отреагировал как бывший спортсмен. У меня самого сердце раздваивается: с одной стороны, хотелось порадоваться за Аню, а с другой стороны — трагическая история с Камилой… Но здесь нужно понимать эмоциональное состояние всей этой истории на протяжении больше чем недели. Это тяжелейшее испытание для любого человека, тем более для хрупкой 15-летней девочки. И, возможно, показалось, что слишком холодно», — сказал Фетисов.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

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