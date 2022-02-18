Отец Щербаковой: любовь к фигурному катанию помогла Ане выдать максимум на ОИ-2022

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Станислав Щербаков, отец российской фигуристки Анны Щербаковой, прокомментировал победу своей дочери на Олимпиаде в Пекине.

«Хотели ли мы забрать её из фигурного катания? Да, было такое, но только один раз, Анюта нам сказала: «Нет, даже не думайте». И мы даже не заикались об этом. Она очень любит фигурное катание, эта любовь, наверное, и помогла сейчас выдать тот максимум, который она показала», — сказал Щербаков в эфире телеканала «Россия 1».

Анна Щербакова безукоризненно исполнила короткую и произвольную программу и стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. По сумме двух прокатов она набрала 255,95 балла. В своей произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа — сольный и в каскаде с тройным тулупом.

Ранее Медведева обратилась к Щербаковой: «В нужный момент ты выдала прокат жизни».