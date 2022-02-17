Алиев: Аня, Саша, Камила — самые большие труженицы

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Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев подвёл итоги выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Аня, Саша, Камила — самые большие труженицы, самые сильные и смелые! Аня, с золотом тебя, твой характер превзошёл всё и всех! Саша, ты просто ракета, изменила тенденцию фигурного катания», — написал Алиев у себя на странице в Instagram.

Золотую медаль в женском одиночном катании выиграла Анна Щербакова, получив от судей 255,95 балла. Серебро завоевала Александра Трусова (251,73). Камила Валиева заняла четвёртое место (224,09).

Ранее американский фигурист Риппон тепло поздравил Щербакову с золотой медалью на ОИ-2022.