Медведева — Трусовой: у меня есть золотые медали, но я не могу повторить то, что делаешь ты

|

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поддержала Александру Трусову, которая звоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине.

«У тебя ещё будут золотые медали. У тебя будет всё, что ты хочешь. Ты невероятно одарённая спортсменка. У меня были золотые медали в карьере, Саша. Но я не могу повторить то, что делаешь ты», — написала Медведева в своём Instagram.

Напомним, что после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов.

Ранее американский фигурист Риппон тепло поздравил Щербакову с золотой медалью на ОИ-2022.