Щербакова: ни на какие соревнования не приезжаю с ощущениями, что я фаворит

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Согласна ли я, что приезжала сюда не фаворитом? Если судить по соревнованиям, то, наверно, так можно сказать. Я ни на какие соревнования не приезжаю с ощущениями, что я фаворит», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

Она также рассказала, когда решила включить в программу два четверных флипа.

«Когда я приняла решение, что буду кататься с двумя четверными? Окончательное решение приняла после вчерашней тренировки. После этого я знала, с каким набором поеду», — добавила Щербакова.

Фигуристка безукоризненно выполнила все элементы в произвольной программе, в том числе два четверных флипа: сольный и в каскаде с тройным тулупом. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла.

Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу взяла японка Каори Сакамото.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Витт заявила, что Валиева была похожа на тень.