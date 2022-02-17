Черчесов: хочется верить, что Валиева ещё возьмёт своё

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет лидера чемпионата Венгрии «Ференцварош», высказал своё мнение о результатах соревнований одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

«Очень рад, что на пьедестале почёта сразу две наши девочки. Хотя жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева — это не просто талант, а ещё и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она ещё возьмет своё: то, что не убивает, делает нас сильнее», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Также экс-наставник сборной России вспомнил, как вживую наблюдал за тренировками группы тренера Этери Тутберидзе.

«В прошлом году мне довелось побывать на базе в Новогорске на тренировке группы Тутберидзе, пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звёзды. Очень сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся спортсменок. А Щербакова с Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трём девочкам, ими можно гордиться. И в целом нужно сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют болельщиков и прославляют Россию за рубежом», — добавил Черчесов.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Медведева обратилась к Щербаковой после победы на Олимпиаде и назвала её «котик».