Щербакова заявила, что не готова заканчивать карьеру

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Российская фигуристка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка Игр в Пекине, прокомментировала свою победу.

«Что бы я сказала Саше? Я бы сказала лично всё, что хотела. А здесь не буду об этом говорить. Я не чувствую невероятной радости за себя или каких-то эмоций за других. Надо отдохнуть. У меня ещё есть желание кататься дальше. Не могу представить себя без фигурного катания. Есть осознание, что пока заканчивать карьеру я не готова», — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Щербакова завоевала золотую медаль, опередив другую россиянку — Александру Трусову. Ещё одна российская фигуристка, Камила Валиева, стала четвёртой.

Ранее Туктамышева призналась, что у неё нет слов после произвольной программы на ОИ в Пекине.