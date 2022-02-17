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Список медалистов 13-го дня Олимпиады в Пекине

17.02.2022, 18:15 |

По итогам 13-го дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио были разыграны шесть комплектов наград.

Список медалистов 13-го дня Олимпиады в Пекине
  • AP

Хоккей. Женщины

1. Канада

2. США

3. Финляндия

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины

1. Мишель Гизен (Швейцария) — 2:25,67

2. Венди Хольденер (Швейцария) +1,05.

3. Федерика Бриньоне (Италия) +1,85.

Фристайл. Ски-кросс. Женщины

1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Мариэль Томпсон (Канада)

3. Даниэла Майер (Германия)

Конькобежный спорт. 1000 м. Женщины

1. Михо Такаги (Япония) — 1:13,19

2. Ютта Лердам (Нидерланды) +0,64

3. Британни Боу (США) +1,42

Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + эстафета

1. Норвегия — 50:45,1

2. Германия +54,9

3. Япония +55,2

Фигурное катание. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

Ранее Щербакова завоевала золото ОИ-2022 в одиночном фигурном катании, Трусова стала второй.

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