Список медалистов 13-го дня Олимпиады в Пекине

Хоккей. Женщины
1. Канада
2. США
3. Финляндия
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины
1. Мишель Гизен (Швейцария) — 2:25,67
2. Венди Хольденер (Швейцария) +1,05.
3. Федерика Бриньоне (Италия) +1,85.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины
1. Сандра Неслунд (Швеция)
2. Мариэль Томпсон (Канада)
3. Даниэла Майер (Германия)
Конькобежный спорт. 1000 м. Женщины
1. Михо Такаги (Япония) — 1:13,19
2. Ютта Лердам (Нидерланды) +0,64
3. Британни Боу (США) +1,42
Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + эстафета
1. Норвегия — 50:45,1
2. Германия +54,9
3. Япония +55,2
Фигурное катание. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
Ранее Щербакова завоевала золото ОИ-2022 в одиночном фигурном катании, Трусова стала второй.