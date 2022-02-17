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Трусова прокомментировала своё заявление о том, что больше никогда не выйдет на лёд

17.02.2022, 18:09 |

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова прокомментировала своё поведение после проката произвольной программы.

Трусова прокомментировала своё заявление о том, что больше никогда не выйдет на лёд
  • Gettyimages.ru

«Я сделала пять четверных. Результат вы сами видели, сами всё знаете. Понравился ли он мне? А вам? Ладно, результат мне не понравился, но я довольна пятью четверными. Слова, что не выйду на лёд? Посмотрите. Я отношения ни к кому не поменяла. Я не виновата, что за мной ходили камеры. Я сделала всё, что могла. Довольна своими прокатами. Почему я плачу? Просто захотелось. Я нахожусь здесь уже три недели без мамы и собак», — сказала фигуристка на пресс-конференции.

Россиянка стала первой в истории фигуристкой, прыгнувшей пять четверных прыжков, однако этого не хватило, чтобы опередить соотечественницу Анну Щербакову.

Ранее Трусова заявила Тутберидзе, что больше никогда не выйдет на лёд.

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