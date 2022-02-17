Мальцева — о столкновении в ски-кроссе на Играх-2022: нет смысла подавать протест

«Там не было ничего такого запрещённого. Просто произошёл контакт — в ски-кроссе такое бывает. Даже смысла нет подавать протест», — цитирует Мальцеву пресс-служба Олимпийского комитета России.
Мальцева рассказала, что соперница своими лыжами задела её пятки, сломались палки.
В итоге россиянка не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований.
Шведская фристайлистка Сандра Неслунд стала олимпийской чемпионкой в ски-кроссе. Серебряную медаль завоевала канадка Мариэль Томпсон, бронзовую — швейцарка Фанни Смит.
Игры-2022 проходят с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что российский фристайлист Роман Егоров снялся с Олимпиады из-за травмы.