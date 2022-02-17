Мальцева — о столкновении в ски-кроссе на Играх-2022: нет смысла подавать протест

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Россиянка Екатерина Мальцева прокомментировала ситуацию со столкновением с соперницей в заезде 1/8 финала соревнований по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Там не было ничего такого запрещённого. Просто произошёл контакт — в ски-кроссе такое бывает. Даже смысла нет подавать протест», — цитирует Мальцеву пресс-служба Олимпийского комитета России.

Мальцева рассказала, что соперница своими лыжами задела её пятки, сломались палки.

В итоге россиянка не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований.

Шведская фристайлистка Сандра Неслунд стала олимпийской чемпионкой в ски-кроссе. Серебряную медаль завоевала канадка Мариэль Томпсон, бронзовую — швейцарка Фанни Смит.

Игры-2022 проходят с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российский фристайлист Роман Егоров снялся с Олимпиады из-за травмы.





