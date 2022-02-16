Кондратюк подвёл итоги своего выступления на Олимпиаде-2022

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Российский фигурист Марк Кондратюк поделился ожиданиями от выступления на Олимпийских играх в Пекине.

«Ощущения и эмоции после Олимпиады только положительные. Я счастлив, что находился там. Обидно ли, что не удалось потрогать медаль? Такова жизнь, так сложилось. Может, ещё потрогаю», — цитирует Кондратюка «Чемпионат».

Он также добавил, что его не хватило на личный турнир после командных соревнований. Тем не менее он счастлив, что катался не два раза, а четыре.

Напомним, что в составе сборной России Кондратюк выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой церемония награждения была отложена. В личном турнире фигурист занял 15-е место.

Ранее сообщалось, что российские спортивные пары выступят с короткими программами в сильнейшей разминке на ОИ-2022.