Кондратюк подвёл итоги своего выступления на Олимпиаде-2022

«Ощущения и эмоции после Олимпиады только положительные. Я счастлив, что находился там. Обидно ли, что не удалось потрогать медаль? Такова жизнь, так сложилось. Может, ещё потрогаю», — цитирует Кондратюка «Чемпионат».
Он также добавил, что его не хватило на личный турнир после командных соревнований. Тем не менее он счастлив, что катался не два раза, а четыре.
Напомним, что в составе сборной России Кондратюк выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой церемония награждения была отложена. В личном турнире фигурист занял 15-е место.
Ранее сообщалось, что российские спортивные пары выступят с короткими программами в сильнейшей разминке на ОИ-2022.