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Российские кёрлингистки проиграли Швеции на ОИ-2022 в Пекине

16.02.2022, 18:06 |

Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции на олимпийском турнире в Пекине.

Российские кёрлингистки проиграли Швеции на ОИ-2022 в Пекине
  • Gettyimages.ru

Россиянки потерпели поражение от команды Швеции со счётом 5:8 (2:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2). Для российской команды это седьмой проигранный матч на турнире из восьми.

В состав сборной России на Олимпийских играх входят Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. 17 февраля сборная России сыграет последний матч на турнире. Соперником станет команда Великобритании.

Ранее мужская сборная России по кёрлингу победила Канаду на Олимпиаде-2022.

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