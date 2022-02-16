Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение в гостях «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Бриджстоун-Арены», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из столицы США.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Джо Снайвели (5-я минута), Ник Дженсен (44-я) и Александр Овечкин (45-я, 59-я). У «Нэшвилла» отличился Майк Маккаррон (43-я).

Дмитрий Орлов сделал результативную передачу. Илья Самсонов отразил 33 броска.

«Вашингтон» (63 очка) занимает четвёртое место в Столичном дивизионе. «Нэшвилл» (60) идёт на четвёртой строчке в Центральном дивизионе.

Ранее Илья Ковальчук сообщил, что Овечкин звонит после каждого матча сборной России на Олимпиаде.