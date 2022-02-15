На 12-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей

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В среду, 16 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград.

На 12-й день Олимпиады будут разыгрываться награды в пяти видах: горных лыжах (слалом, мужчины), фристайле (слоупстайл, мужчины; акробатика, мужчины), лыжных гонках (командный спринт, женщины; командный спринт, мужчины), биатлоне (эстафета, женщины), шорт-треке (1500 м, женщины; эстафета, мужчины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

В составе мужской сборной России в командном спринте по лыжным гонкам примут участие Александр Большунов и Александр Терентьев.

Ранее в ФФККР прокомментировали выступление россиянок в короткой программе на ОИ-2022.