Фигуристка Губанова отказалась комментировать ситуацию с положительной пробой Валиевой

«Очень счастлива, что хорошо откатала свою программу. Есть вещи, которые могла бы сделать получше, но всё нормально. С Камилой Валиевой общалась, но это были дружеские разговоры, о жизни, к примеру. Сегодня с ней не общалась. Как отношусь к ситуации с ней? Это меня не касается никак, ничего не могу сказать», — заявила Губанова после своего проката.
После победы сборной России в командном турнире на Играх в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин во время чемпионата России.
Ранее сообщалось, что Валиева упала с тройного акселя на последней тренировке перед короткой программой на ОИ.