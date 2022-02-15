Фигуристка Губанова отказалась комментировать ситуацию с положительной пробой Валиевой

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Российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая под флагом Грузии, оценила своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине и отказалась комментировать скандал с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой.

«Очень счастлива, что хорошо откатала свою программу. Есть вещи, которые могла бы сделать получше, но всё нормально. С Камилой Валиевой общалась, но это были дружеские разговоры, о жизни, к примеру. Сегодня с ней не общалась. Как отношусь к ситуации с ней? Это меня не касается никак, ничего не могу сказать», — заявила Губанова после своего проката.

После победы сборной России в командном турнире на Играх в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин во время чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Валиева упала с тройного акселя на последней тренировке перед короткой программой на ОИ.