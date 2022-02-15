Туктамышева обратилась к российским фигуристкам перед стартом короткой программы на ОИ

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева обратилась к российским фигуристкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые в настоящий момент готовятся к выступлению в короткой программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Уже через пару часов российские фигуристки выйдут на олимпийский лёд со своей короткой программой. Перед важными стартами важно максимально сосредоточиться и отключиться от внешнего фона. Желаю, чтобы у наших девочек получилось сегодня сфокусироваться на главном! Я всем желаю показать свой максимум! Насладитесь этим замечательным моментом», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Короткая программа в женском одиночном катании пройдёт 15 февраля. В 16:52 мск на лёд выйдет Камила Валиева, в 17:05 — Александра Трусова, а в 17:12 — Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что Трусова без падений откатала короткую программу на тренировке.