Матыцин поздравил российских конькобежцев с серебряной медалью ОИ-2022

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил отечественных конькобежцев Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова с серебряной медалью в командной гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова с серебряной медалью Игр в Пекине в командной гонке преследования! Они прекрасно провели соревнования, и мы гордимся их выступлением. Вдвойне приятно, что россияне сумели установить новый олимпийский рекорд в полуфинальной гонке. Это первая награда российских конькобежцев в командных гонках преследования на Олимпиадах. А Руслан Захаров стал первым в истории россиянином, сумевшим завоевать медали и в шорт-треке, и конькобежном спорте. Для Даниила и Сергея это дебютные олимпийские медали в карьере, которые, надеюсь, будут не последними. Поздравляю с успехом нашей команды Союз конькобежцев России во главе с Алексеем Кравцовым, личных тренеров спортсменов, а также тренерский штаб сборной! Желаю удачи российским конькобежцам в остальных видах олимпийской программы», — цитирует Матыцина пресс-служба ОКР.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы выиграли серебро в командной гонке на ОИ-2022.