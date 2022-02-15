Васильев раскритиковал состав женской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о составе женской сборной России на биатлонную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

«Мда. Совсем уже добить решили. Буртасова зачем? Она ведь совсем не нужна… Евгения на первый как раз бы пригодилась, однако Шашилов тащит свою Казакевич просто до упора. Это, конечно же, ошибка. Я сейчас ничего не понимаю. Здесь и Миронова — слабое звено. Кого-то из них явно нужно было менять на Буртасову. Она хотя бы за счёт своей стрельбы была бы получше. Я уже говорил о шансах у мужчин на победу — 50 секунд, реальная золотая медаль. Однако вы сами всё видели. Потому не знаю теперь, какие шансы у девушек. Если не застрелятся и будет минимальное количество допов, то шансы у них есть. Другой вопрос, реально ли не застрелиться. Нужно в любом случае было менять либо Казакевич, либо Миронову. Они обе слабые звенья. Здесь стоит полагаться только на удачу. С женской командой невозможно что-то прогнозировать», — цитирует Васильева Sport24.

В состав женской сборной России вошли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Эстафета пройдёт 16 февраля и начнется в 10:45 мск.

Ранее был объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022.