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Васильев раскритиковал состав женской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022

15.02.2022, 14:10 |

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о составе женской сборной России на биатлонную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

Васильев раскритиковал состав женской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Мда. Совсем уже добить решили. Буртасова зачем? Она ведь совсем не нужна… Евгения на первый как раз бы пригодилась, однако Шашилов тащит свою Казакевич просто до упора. Это, конечно же, ошибка. Я сейчас ничего не понимаю. Здесь и Миронова — слабое звено. Кого-то из них явно нужно было менять на Буртасову. Она хотя бы за счёт своей стрельбы была бы получше. Я уже говорил о шансах у мужчин на победу — 50 секунд, реальная золотая медаль. Однако вы сами всё видели. Потому не знаю теперь, какие шансы у девушек. Если не застрелятся и будет минимальное количество допов, то шансы у них есть. Другой вопрос, реально ли не застрелиться. Нужно в любом случае было менять либо Казакевич, либо Миронову. Они обе слабые звенья. Здесь стоит полагаться только на удачу. С женской командой невозможно что-то прогнозировать», — цитирует Васильева Sport24.

В состав женской сборной России вошли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Эстафета пройдёт 16 февраля и начнется в 10:45 мск.

Ранее был объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022.

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