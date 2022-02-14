Ростовцев: в таком составе мы точно претендуем на золото в мужской эстафете

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился ожиданиями от мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Тренеры выбрали вполне логичный состав на эстафету — им виднее. В таком составе мы точно претендуем на медали, можем и за золото бороться. Хочется пожелать ребятам точной стрельбы», — цитирует Ростовцева «Чемпионат».

Запланированная на 15 февраля эстафета начнётся в 14:30 по местному времени (9:30 мск). Изначально она должна была пройти в 17:00 (12:00 мск).

В составе сборной России выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Ранее был объявлен состав сборной Норвегии на мужскую эстафету по биатлону на ОИ-2022.