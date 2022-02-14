Латыпов: думаю, есть ещё гонки на ОИ-2022, в которых смогу побороться за золото

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своих целях на оставшиеся гонки на Олимпиаде в Пекине.

«Чувствую радость, счастье. Быть на Олимпиаде и взять медаль — это мечта для каждого спортсмена. Столько лет я шёл к этому. Тем более взять личную медаль — это дорогого стоит. Думаю, есть ещё гонки, в которых смогу себя проявить и побороться за золотую награду», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Он также стал бронзовым призёром Игр в составе сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Ранее сообщалось, что объявлен состав сборной Норвегии на мужскую эстафету по биатлону на ОИ-2022.