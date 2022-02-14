Гербольдт: на всю сборную России смотрят с презрением на Олимпиаде-2022

«Надеюсь, буря разговоров вокруг наших девушек никак не помешает им собраться и доказать, что они лучшие и наиболее достойные. Сейчас оказывается реальное давление не только на Камилу, но и на всю сборную России: на всех смотрят с презрением», — цитирует Гербольдт «Чемпионат».
В женском одиночном катании сборную России на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фигуристки выйдут на короткую программу 15 февраля. Начало — в 13:00 мск.
Ранее Роднина рассказала о своих ожиданиях от короткой программы фигуристок на Олимпиаде-2022.