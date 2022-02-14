Гербольдт: на всю сборную России смотрят с презрением на Олимпиаде-2022

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, как допинговый скандал Камилы Валиевой отразится на других российских фигуристках.

«Надеюсь, буря разговоров вокруг наших девушек никак не помешает им собраться и доказать, что они лучшие и наиболее достойные. Сейчас оказывается реальное давление не только на Камилу, но и на всю сборную России: на всех смотрят с презрением», — цитирует Гербольдт «Чемпионат».

В женском одиночном катании сборную России на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фигуристки выйдут на короткую программу 15 февраля. Начало — в 13:00 мск.

Ранее Роднина рассказала о своих ожиданиях от короткой программы фигуристок на Олимпиаде-2022.