Американская фигуристка Вагнер: решение CAS по Валиевой несправедливое по отношению к чистым спортсменам

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Бронзовый призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании американская фигуристка Эшли Вагнер отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я шокирована, разочарована, мне стыдно, я в ярости. Это насмешка над чистыми соревнованиями и лишь подчёркивает то, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное. Столь несправедливое решение по отношению к чистым спортсменам и Олимпиаде», — написала Вагнер в своём Twitter.

Она также рассказала, что свой первый допинг-тест сдала в 13-летнем возрасте. Она отметила, что с раннего детства спортсменов учат отвественности. По мнению Вагнер, ISU должен повысить возрастной ценз, чтобы все выступали в равных условиях.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Ранее Валиева поделилась эмоциями после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.