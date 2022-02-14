Свинин: негативные эмоции не скажутся на выступлении Валиевой на Играх-2022

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Александр Свинин, один из тренеров Александры Степановой и Ивана Букина, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях по фигурному катанию на Играх-2022 в Пекине.

«Я думаю, что Камила сможет выступить так же мощно, как и обычно, потому что она по своей натуре боец. Я думаю, что все негативные эмоции вокруг не затронули её психологически», — цитирует Свинина ТАСС.

Он признался, что очень сильно переживал за Валиеву. А сейчас испытывает огромную радость за 15-летнюю фигуристку из Казани.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS. А 14 февраля было оглашено решение, согласно которому Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее двукратный призёр Олимпиады в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин поделился эмоциями после решения CAS допустить Валиеву к участию в Играх в Пекине.