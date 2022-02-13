Агент Карраскаля — о переходе в ЦСКА: улаживаем последние детали

Полузащитник аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль близок к переходу в московский ЦСКА.

«Всё в порядке, улаживаем последние детали. Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта», — цитирует агента футболиста Нормана Капуозо Euro-Football.

Ранее отмечалось, что армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с дальнейшим правом выкупа. Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.

Карраскаль в текущем сезоне забил четыре мяча и сделал три голевые передачи за «Ривер Плейт».

Ранее Черчесов заявил, что большую часть матча «Ференцварош» контролировал игру.