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Скобрев — о серебре Ивлиева в шорт-треке: это могло быть золото

13.02.2022, 18:48 |

Двукратный призёр Олимпиады по конькобежному спорту Иван Скобрев высказался о серебряной медали Константина Ивлиева в соревнованиях по шорт-треку на зимних Играх 2022 года в Пекине.

Скобрев — о серебре Ивлиева в шорт-треке: это могло быть золото
  • Gettyimages.ru

«Это серебро, которое могло быть золотом. Константин здорово бежал. Единственное, надо было чуть пошире зайти в поворот на последнем круге, потому что по ногам Ивлиев был реально быстрее, чем венгерский шорт-трекист», — цитирует Скобрева «Чемпионат».

По его словам, Ивлиев занял немного неправильную позицию при входе в поворот в ответственный момент.

Ивлиев 13 февраля завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 м на Играх-2022. Золото досталось Шаоан Лю из Венгрии. Канадец Стивен Дюбуа занял третье место. 

Ранее сообщалось, что китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золото ОИ на дистанции 500 м.

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