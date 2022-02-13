Скобрев — о серебре Ивлиева в шорт-треке: это могло быть золото

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Двукратный призёр Олимпиады по конькобежному спорту Иван Скобрев высказался о серебряной медали Константина Ивлиева в соревнованиях по шорт-треку на зимних Играх 2022 года в Пекине.

«Это серебро, которое могло быть золотом. Константин здорово бежал. Единственное, надо было чуть пошире зайти в поворот на последнем круге, потому что по ногам Ивлиев был реально быстрее, чем венгерский шорт-трекист», — цитирует Скобрева «Чемпионат».

По его словам, Ивлиев занял немного неправильную позицию при входе в поворот в ответственный момент.

Ивлиев 13 февраля завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 м на Играх-2022. Золото досталось Шаоан Лю из Венгрии. Канадец Стивен Дюбуа занял третье место.

Ранее сообщалось, что китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золото ОИ на дистанции 500 м.