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Кравцов — о серебре Ивлиева: он наш лучший спринтер в мужском шорт-треке

13.02.2022, 19:04 |

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал серебряную медаль по шорт-треку Константина Ивлиева на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Кравцов — о серебре Ивлиева: он наш лучший спринтер в мужском шорт-треке
  • Gettyimages.ru

«Костя на сегодняшний день — наш лучший спринтер в мужском шорт-треке. Единственное, что могло ему помешать, — отсутствие опыта», — цитирует Кравцова «Спорт-Экспресс».

По его словам, если бы Ивлиев стартовал со второй дорожки, то мог бы стать и олимпийским чемпионом.

Ивлиев 13 февраля завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 м на Играх-2022. Золото досталось Шаоан Лю из Венгрии. Канадец Стивен Дюбуа занял третье место. 

Ранее сообщалось, что китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золото ОИ на дистанции 500 м.

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