Кравцов — о серебре Ивлиева: он наш лучший спринтер в мужском шорт-треке

«Костя на сегодняшний день — наш лучший спринтер в мужском шорт-треке. Единственное, что могло ему помешать, — отсутствие опыта», — цитирует Кравцова «Спорт-Экспресс».
По его словам, если бы Ивлиев стартовал со второй дорожки, то мог бы стать и олимпийским чемпионом.
Ивлиев 13 февраля завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 м на Играх-2022. Золото досталось Шаоан Лю из Венгрии. Канадец Стивен Дюбуа занял третье место.
Ранее сообщалось, что китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золото ОИ на дистанции 500 м.