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Ефременкова считает, что российские шорт-трекистки к Играм-2022 выросли как команда

13.02.2022, 18:49 |

Екатерина Ефременкова высказалась о результатах россиянок на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ефременкова считает, что российские шорт-трекистки к Играм-2022 выросли как команда
  • Gettyimages.ru

«У нас в таком составе это первый сезон, для девчонок очень важен опыт, и к Олимпийским играм мы выросли как команда — начали друг друга лучше понимать», — цитирует Ефременкову ТАСС.

По её словам, российские спортсменки перестали бояться делать обгоны. Участие в Олимпиаде — это хороший опыт.

Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серёгина и Анна Вострикова были дисквалифицированы в финале B.

Ранее российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль зимней Олимпиады 2022 года в Пекине на дистанции 500 метров.

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