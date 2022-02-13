Василий Уткин признался, что счастлив после победы российских лыжников в эстафете

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«42 года прошло. Олимпиада в Лейк-Плэсиде — первая, что я видел второклашкой. Тогда всё казалось нормальным, и всегда так и останется, и будет — наши выиграли лыжную эстафету, ура, конечно, но как же иначе-то может быть? Потом 42 года было совсем иначе. Очень по-разному иначе. Только не победно. Я счастлив сегодня. Ничего не смотрел, боялся: мужскую эстафету не мог пропустить. Какие молодцы», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на первую за 42 года победу мужской сборной России в лыжной эстафете на ОИ.