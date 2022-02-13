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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал золотые медали мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Правильно сделали, что поставили Устюгова на последний этап. Думаю, его карьера подходит к концу, если он уйдёт олимпийским чемпионом, это будет потрясающе», — цитирует «Чемпионат» Тихонова.

Тихонов признался, что переживал за противостояния Сергея Устюгова с Йоханнесом Клебо. Однако норвежец в итоге не смог ничего сделать с россиянином.

Тихонов назвал российских лыжников настоящими героями.

В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам.

Второе место заняли норвежцы Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Морис Манифика (+1:16,4).

Ранее сообщалось, что российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.