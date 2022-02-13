Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам

В эстафете Большунов бежал на втором этапе и увеличил преимущество национальной команды от ближайших конкурентов на минуту.
Также он на Играх в Пекине становился чемпионом в скиатлоне на 30 км и завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем раздельным стартом.
Всего теперь в активе Александра семь олимпийских наград. Напомним, что четырьмя годами ранее он выиграл три серебряные и одну бронзовую медаль в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.