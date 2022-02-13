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Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам

13.02.2022, 12:04 |

Российский лыжник Александр Большунов после победы в мужской эстафете стал двукратным олимпийским чемпионом.

Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам
  • Gettyimages.ru

В эстафете Большунов бежал на втором этапе и увеличил преимущество национальной команды от ближайших конкурентов на минуту.

Также он на Играх в Пекине становился чемпионом в скиатлоне на 30 км и завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем раздельным стартом. 

Всего теперь в активе Александра семь олимпийских наград. Напомним, что четырьмя годами ранее он выиграл три серебряные и одну бронзовую медаль в Пхёнчхане. 

Ранее сообщалось, что российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.

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