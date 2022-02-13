Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам

|

Российский лыжник Александр Большунов после победы в мужской эстафете стал двукратным олимпийским чемпионом.

В эстафете Большунов бежал на втором этапе и увеличил преимущество национальной команды от ближайших конкурентов на минуту.

Также он на Играх в Пекине становился чемпионом в скиатлоне на 30 км и завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем раздельным стартом.

Всего теперь в активе Александра семь олимпийских наград. Напомним, что четырьмя годами ранее он выиграл три серебряные и одну бронзовую медаль в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.