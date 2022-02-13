Шарипзянов: поражение от Чехии на Олимпиаде стало уроком для хоккеистов сборной России

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Защитник сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов оценил игру национальной команды в матче против Чехии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Плохо, что проиграли, но это будет уроком для нас. Такой пинок под зад это перед играми плей-офф», — цитирует 25-летнего хоккеиста омского «Авангарда» РИА Новости.

По его словам, хоккеисты российской команды хотели победить чехов, чтобы набраться уверенности перед плей-офф.

Сборная России со счётом 5:6 уступила 12 февраля Чехии в последнем матче группового этапа в овертайме. Теперь 16 февраля команда Алексея Жамнова сыграет в четвертьфинале.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Артур Каюмов заявил, что готов сыграть в четвертьфинале на Олимпиаде в Пекине.