Победа лыжниц в эстафете, четвёртое место Цветкова и первое поражение хоккеистов: итоги 12 февраля

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на Играх-2022.
Тутберидзе заявила, что сдавшая положительную допинг-пробу Валиева невинна и чиста.
Российские кёрлингистки потерпели третье поражение подряд на Олимпиаде.
В WADA отказались назвать причину долгого изучения пробы Валиевой.
Фигуристка Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Сборная России превзошла результат Олимпиады в Пхёнчхане по золотым медалям.
Йоханнес Бё выиграл биатлонный спринт на Олимпиаде, Цветков — четвёртый.
CAS озвучит решение по допинговому делу Валиевой днём 14 февраля.
Путин поздравил российских лыжниц с золотом в эстафете на ОИ-2022.
ТАСС сообщил, что январская допинг-проба Валиевой была проверена быстрее декабрьской.
Отстранивший россиян от ОИ-2016 судья из США попал в числе тех, кто будет решать судьбу Валиевой.
Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на ОИ-2022.
Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде.
Россия в овертайме уступила Чехии в матче с 11 голами на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила восьмое место в медальном зачёте после восьмого дня Игр в Пекине.