Победа лыжниц в эстафете, четвёртое место Цветкова и первое поражение хоккеистов: итоги 12 февраля

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Женская сборная России завоевала золото Олимпиады-2022 в эстафете 4х5 км, биатлонист Максим Цветков остановился в шаге от медали, сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Играх в Пекине. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на Играх-2022.

Тутберидзе заявила, что сдавшая положительную допинг-пробу Валиева невинна и чиста.

Российские кёрлингистки потерпели третье поражение подряд на Олимпиаде.

В WADA отказались назвать причину долгого изучения пробы Валиевой.

Фигуристка Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная России превзошла результат Олимпиады в Пхёнчхане по золотым медалям.

Йоханнес Бё выиграл биатлонный спринт на Олимпиаде, Цветков — четвёртый.

CAS озвучит решение по допинговому делу Валиевой днём 14 февраля.

Путин поздравил российских лыжниц с золотом в эстафете на ОИ-2022.

ТАСС сообщил, что январская допинг-проба Валиевой была проверена быстрее декабрьской.

Отстранивший россиян от ОИ-2016 судья из США попал в числе тех, кто будет решать судьбу Валиевой.

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на ОИ-2022.

Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде.

Россия в овертайме уступила Чехии в матче с 11 голами на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила восьмое место в медальном зачёте после восьмого дня Игр в Пекине.