В РФС опровергли новость о том, что Fan ID начнёт действовать в РПЛ с июля

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В Российском футбольном союзе (РФС) опровергли информацию о том, что система электронного паспорта болельщика (Fan ID) начнет работать в России с июля 2022 года.

«Информация не соответствует действительности. На мероприятии, которое проходило в начале февраля в Сочи, представители клубов РПЛ были проинформированы о дате вступления в силу поправок в закон, которые определяют возможность использования системы идентификации на спортивных соревнованиях», — цитирует службу коммуникаций РФС «РБ Спорт».

Также в организации добавили, что проект закона в настоящий момент ещё проходит процедуру доработки.

«После утверждения соответствующих подзаконных актов и прочих нормативных документов информация о них будет доведена до лиг, клубов, болельщиков, прессы и всех заинтересованных лиц», — добавили в РФС.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее сообщалось, что Fan ID начнёт действовать в РПЛ с июля 2022 года.

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