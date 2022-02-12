В девятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей

В девятый день Олимпиады будут разыгрываться награды в пяти видах: горнолыжный спорт (гигантский слалом), лыжные гонки (эстафета у мужчин), биатлон (гонка преследования у мужчин и женщин), шорт-трек (эстафета у женщин и забег на 500 м у мужчин), конькобежный спорт (500 м, женщины).
С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.
В мужской эстафете выступят лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
У биатлонисток в гонке преследования примут участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. У мужчин у аналогичной дисциплине будут соревноваться Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.
За золото на дистанции 500 м поспорят конькобежки Дарья Качанова, Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила восьмое место в медальном зачёте после восьмого дня Игр в Пекине.