В девятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей

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В воскресенье, 13 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.

В девятый день Олимпиады будут разыгрываться награды в пяти видах: горнолыжный спорт (гигантский слалом), лыжные гонки (эстафета у мужчин), биатлон (гонка преследования у мужчин и женщин), шорт-трек (эстафета у женщин и забег на 500 м у мужчин), конькобежный спорт (500 м, женщины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

В мужской эстафете выступят лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

У биатлонисток в гонке преследования примут участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. У мужчин у аналогичной дисциплине будут соревноваться Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.

За золото на дистанции 500 м поспорят конькобежки Дарья Качанова, Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила восьмое место в медальном зачёте после восьмого дня Игр в Пекине.