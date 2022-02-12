Путин поздравил российских лыжниц с золотом в эстафете на ОИ-2022

|

Президент России Владимир Путин отреагировал на победу женской сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом. Невероятная сила воли, командная сплочённость, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьёзных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества», — приводит письмо Путина сайт Кремля.

Он отметил, что спортсменки оправдали надежды тренеров, партнёров по сборной и российских болельщиков. Президент также пожелал им новых достижений.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что готов встать на колени перед каждой российской лыжницей после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.