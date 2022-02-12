Вайцеховская назвала гениальными российских лыжниц после золота в эстафете на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Они гениальные, наши лыжные девочки. Как и тренеры. Но тренеры — это стратегия. А чтобы вот так лететь по лыжне, как летела Вероника Степанова на российский золотой финиш — зло и одновременно весело, неудержимо, необъяснимо... Наверное, так выглядит квинтэссенция спортивного счастья», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что это золото стало по-настоящему долгожданным.

«А теперь можно и поплакать на финише», — добавила корреспондент RT.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на Играх-2022.