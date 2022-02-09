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Драчёв оценил состав сборной России на спринтерские гонки ОИ-2022

Драчёв оценил состав сборной России на спринтерские гонки ОИ-2022
09.02.2022, 14:05 |

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выбор составов национальной команды страны на мужской и женский спринты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Драчёв оценил состав сборной России на спринтерские гонки ОИ-2022
  • РИА Новости

«Тренерам виднее, это они смотрят, кого ставить на гонки. В принципе, сильнейшие из тех, кто есть. Там ведь всего пять мальчиков и пять девочек. Кто-то один не побежит в любом случае. Нормальный боевой состав. Просто вместо Карима Халили добавился Серохвостов», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Мужскую сборную России представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов, в составе женской команды выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. 

Женский спринт на Олимпийских играх пройдёт 11 февраля, мужской — 12 февраля.

Ранее сообщалось, что Логинов и Латыпов побегут спринт на Олимпиаде в Пекине.

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