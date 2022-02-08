Вяльбе — о Ступак: она была и перед гонкой на взводе, и во время спринта внутренне металась

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала о причине невыхода лыжницы Юлии Ступак в финал спринта на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно же, это неудача и расстройство. Моё впечатление — Ступак немного перенервничала. Она была перед гонкой на взводе, как-то внутренне металась. Она и в гонке металась. То в одну сторону дёрнется, то в другую. Такого не бывает, когда Юля в себе уверена. Конечно, её подкосил скиатлон, нужно просто успокоиться. Тем более что впереди хорошая гонка, где никого рядом не будет, не нужно дёргаться. Надо настраиваться на длинную эстафету, и всё будет хорошо», — заявила Вяльбе в интервью RT.

Она также рассказала, почему Ступак неудачно провела скиатлон.

«Больше всего это похоже на то, что Юля попала в функциональную яму. Как раз на седьмые сутки, когда акклиматизация наиболее сильно дала о себе знать. Ну не её это день для стартов. Что касается Наташи, мне показалось, что она выбрала не совсем удачный для себя забег. Из-за этого все сложилась не так, как хотелось. Не могу сейчас конкретизировать, просто за валом информации уже не помню, кто в каком забеге стартовал. Но ощущение осталось именно таким: выбрала бы другой забег, вполне могла оказаться в призах. Что до моего расстройства — я просто считаю, что любая потерянная награда там, где ситуация позволяла за неё бороться — это плохо. Поэтому каждый раз себя и коришь сверх меры», — добавила Вяльбе.

Ранее Вяльбе высказалась о составе на мужскую эстафету.