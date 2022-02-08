Тихонов — об успехах российских лыжников на ОИ-2022: Вяльбе удержала прекрасный коллектив

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе и тренеру национальной команды страны по лыжным гонкам Юрию Бородавко необходимо присвоить звание Героя России.

«Здорово, что в лыжных гонках у нас есть и золото, и серебро, и бронза — полный комплект. Это говорит о том, что Елена Вяльбе удержала прекрасный коллектив. Она молодец, профессионал. Конечно, Сергею Устюгову хотелось завоевать медаль, он возрастной, однако у него есть столько дисциплин — эстафета 50 км. Он как раз больше стайер, который обязан себя проявить там. Я уже говорил, что нужно дать звание Героя России Вяльбе и Юрию Бородавко», — цитирует Тихонова ТАСС.

На Играх в Пекине российские лыжники уже завоевали три медали: Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне, в той же дисциплине серебро завоевал Денис Спицов, а Александр Терентьев стал бронзовым призёром в спринте.

Ранее Вяльбе рассказала, кто выступит в составе сборной России в командном спринте.