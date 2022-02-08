Крянин высказался о бронзе Терентьева в спринте на ОИ в Пекине

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал бронзу Александра Терентьева в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Молодой спортсмен занял третье место на первой олимпийской гонке в своей жизни! Это просто супер!» — цитирует Крянина Sport24.

Также вице-президент ФЛГР высказался о заявлении Сергея Устюгова о том, что его тело не выдержит ещё один олимпийский цикл.

«Обидно за Устюгова, что не попал в финал. Не получилось из-за тактических ошибок. Есть осадочек. Стоит ли ему завершать карьеру? Олимпиада не закончена. Сергею нужно решать проблемы за себя и за команду. Сдаваться нельзя. После гонки у спортсменов не стоит брать подобные интервью. Они всегда говорят на эмоциях», — сказал Крянин.

Ранее Устюгов заявил, что точно не выступит на ОИ-2026.