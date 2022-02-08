Стало известно, в каком составе сборная России по хоккею тренировалась за сутки до старта на ОИ

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Стал известен состав звеньев мужской сборной России по хоккею, в котором она тренировалась за сутки до первого матча на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», тренерский штаб сборной России решил не вносить изменения в составы звеньев. Вследствие этого хоккеисты вышли на лёд в тех же сочетаниях, что и накануне.

Первую тройку нападения сформировали Вадим Шипачёв, Никита Гусев и Михаил Григоренко, вторую — Кирилл Семёнов, Станислав Галиев и Арсений Грицюк. В третьем звене оказались Павел Карнаухов, Антон Слепышев и Дмитрий Воронков, в четвёртом ؙ— Сергей Андронов, Владимир Ткачёв, Андрей Чибисов и Артур Каюмов.

Пары защитников составили Александр Никишин и Никита Нестеров, Егор Яковлев и Артём Минулин, Сергей Телегин и Александр Елесин, Дамир Шарипзянов и Вячеслав Войнов. При этом место в воротах занимали Иван Федотов и Александр Самонов.

9 февраля сборная России по хоккею проведёт первый матч на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с национальной командой Швейцарии. Начало матча — в 11:40 мск.

Ранее сообщалось, что форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко прибыл в расположение клуба после того, как покинул сборную России на Олимпийских играх в Пекине из-за травмы.