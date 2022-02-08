Лыжник Устюгов пробился в полуфинал спринта на ОИ-2022

|

Российский лыжник Сергей Устюгов квалифицировался в полуфинал спринта вольным стилем на Олимпийских играх — 2022.

В своем забеге россиянин стал вторым, проиграв лишь норвежцу Йоханнесу Клебо 0,37 с.

Полуфиналы спринта вольным стилем у мужчин стартуют в 14:45 мск.

Ранее сообщалось, что лыжница Степанова пробилась в полуфинал спринта на ОИ-2022.