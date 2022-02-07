Ступак: я всегда очень эмоционирую, а потом остываю

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Российская лыжница Юлия Ступак объяснила свои эмоции после скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

«Я всегда очень эмоционирую, а потом остываю. Говорю именно то, что чувствую в данный момент. Это не наигранно, не выдавливаю это из себя», — цитирует Ступак «Чемпионат».

Спортсменка добавила, что ей было обидно за результат в скиатлоне, потому что она не ожидала такого итога на Олимпиаде.

Напомним, что российская лыжница финишировала 24-й в скиатлоне.

Победу в гонке праздновала норвежка Тереза Йохауг. Серебро завоевала россиянка Наталья Непряева. Она принесла первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Туктамышева обратилась к Чжоу после новостей о его снятии с ОИ-2022 из-за коронавируса.