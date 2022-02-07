Американский фигурист Чжоу расплакался в обращении к фанатам после новостей о положительном тесте

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Американский фигурист Винсент Чжоу расплакался в обращении к своим поклонникам после новостей о положительном тесте на коронавирус.

Фигурист заявил, что дважды сдал положительный тест на коронавирус. Он не примет участие в индивидуальном турнире на Олимпиаде в Пекине. Обращаясь к своим поклонникам, спортсмен не смог сдержать слёз.

При этом Чжоу уже успел стать серебряным призёром командных соревнований Олимпиады-2022 в составе сборной США.

Напомним, что мужчины с короткими программами выступят 8 февраля. В состав сборной России входят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

Ранее сообщалось, что американский фигурист Чжоу пропустит соревнования одиночников на ОИ из-за положительного теста на коронавирус.