Роднина заявила, что Россия возвращается в мировую спортивную элиту

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о позиции сборной России в медальном зачёте Олимпиады в Пекине.

«Мне нравится, что мы возвращаемся в элиту, преодолев все сложности, которые нам создавали, которые мы сами себе создавали», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Она добавила, что лидирующие позиции в медальном зачёте Олимпиады вдохновляют спортсменов.

Напомним, что сборная России занимает второе место в медальном зачёте Олимпиады-2022. В сумме за три дня россияне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Возглавляют медальный зачёт шведы с тремя золотыми медалями. На третьем месте — Нидерланды, у сборной которых две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Ранее сообщалось, что в четвёртый день Олимпиады в Пекине будет разыграно десять комплектов медалей.