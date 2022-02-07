Ягудин заявил, что невозможно сделать так, чтобы все заслуживающие выступили в команднике

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, хотел бы он замен в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю, да. Результаты, скорее всего, были бы те же самые. Но невозможно найти такое решение, чтобы выступили все, кто заслуживает», — цитирует Ягудина Sport24.

Напомним, что сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Состав команды оставался неизменным в короткой и произвольной программах. Олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

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