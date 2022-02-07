Ягудин оценил шансы россиян на золото в мужском одиночном катании на ОИ-2022

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился своим мнением о шансах отечественных фигуристов в мужском турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ягудин оценил шансы россиян на золото в мужском одиночном катании на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Прежде всего надо делать свою работу, а дальше смотреть, как выступят соперники. Элита в мужском катании — это японцы, американцы, китаец. Для наших же самое главное — откататься в свою силу. Прямо так, как сделал Марк Кондратюк в командном турнире. Конечно, личное соревнование — это другое, но суть та же. Да, нам будет труднее рассчитывать на медали у мужчин, чем в соревнованиях тех же пар. Но если не стремиться попасть в тройку, то ничего не выйдет. Нужно бодаться, бороться и делать свою работу, а будет как будет», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Россию в мужском одиночном катании представят Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

Ранее Матыцин поздравил российских фигуристов с золотом командного турнира на ОИ-2022.

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