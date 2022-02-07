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Губерниев резко отреагировал на то, что российские и канадские хоккеистки вышли играть в масках

Губерниев резко отреагировал на то, что российские и канадские хоккеистки вышли играть в масках
07.02.2022, 10:01 |

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что женские сборные России и Канады по хоккею вышли играть в масках в матче Олимпиады в Пекине.

Губерниев резко отреагировал на то, что российские и канадские хоккеистки вышли играть в масках
  • ©Bruce Bennett/Getty Images

«Это косяк организаторов. Не надо превращать хоккей в паранойю! Считаю, нужно было сборной Канады в противогазах выйти», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что нет гарантии, что отрицательные тесты сдали представительницы Канады, а также подчеркнул, что ему жаль российских спортсменок.

«Китайцы и Канада превращают хоккей в фарс. В масках невозможно играть», — добавил Губерниев.

Изначально матч был отложен на час, так как канадки не хотели выходить на лёд, поскольку российская команда не предоставила обновлённую информацию о результатах своих тестов на коронавирус. Позже команды вышли на игру в масках.

Ранее сообщалось, что глава IIHF лично принимал решение о матче женских сборных России и Канады на ОИ-2022.

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