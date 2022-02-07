Губерниев резко отреагировал на то, что российские и канадские хоккеистки вышли играть в масках

«Это косяк организаторов. Не надо превращать хоккей в паранойю! Считаю, нужно было сборной Канады в противогазах выйти», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Он отметил, что нет гарантии, что отрицательные тесты сдали представительницы Канады, а также подчеркнул, что ему жаль российских спортсменок.
«Китайцы и Канада превращают хоккей в фарс. В масках невозможно играть», — добавил Губерниев.
Изначально матч был отложен на час, так как канадки не хотели выходить на лёд, поскольку российская команда не предоставила обновлённую информацию о результатах своих тестов на коронавирус. Позже команды вышли на игру в масках.
Ранее сообщалось, что глава IIHF лично принимал решение о матче женских сборных России и Канады на ОИ-2022.