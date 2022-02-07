Галлямов: будем болеть за Синицину, Кацалапова и Валиеву

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями от своей победы в произвольной программе среди спортивных пар в командном турнире Олимпиады в Пекине.

По словам Мишиной, их дуэт рад, что ему удалось принесли 10 баллов своей команде и увеличиться отрыв от США и Японии.

«Надеемся, что дальше результат будет только лучше. Будем поддерживать наших танцоров Вику Синицину и Никиту Кацалапова, Камилу Валиеву. Будем за них болеть и постараемся отдать им все свои эмоции, находясь в kiss-and-cry», — сказал Галлямов «Матч ТВ».

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу среди спортивных пар в командном турнире на Олимпиаде, набрав 145,20 балла и принеся в копилку сборной 10 очков.

Ранее Галлямов признался, что они с Мишиной не были готовы к повороту в концовке программы.